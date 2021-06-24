Кількість зареєстрованих безробітних досягла допандемічного рівня – Мінекономіки

Міністерство економіки з посиланням на дані Державної служби зайнятості повідомляє, що кількість зареєстрованих безробітних станом на 24 червня складала 354 тисячі осіб, що на 105 тисяч менше ніж на початку року.

На сьогодні кількість зареєстрованих безробітних вже досягла допандемічного рівня, заявили у міністерстві.

«Починаючи з квітня 2021 року, ситуація на ринку праці поступово стабілізується завдяки відновленню економіки на тлі покращення епідемічної ситуації та зменшення карантинних обмежень. На сьогодні кількість зареєстрованих безробітних вже досягла допандемічного рівня», – йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, 12 березня 2020 року, коли в Україні були запроваджені перші обмеження, пов’язані з коронавірусною пандемією, на обліку служби зайнятості перебували 361 тисяча людей.