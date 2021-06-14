За програмою «5-7-9» підприємці отримали 47,5 мільярда гривень позик – Мінекономіки

Банки-учасники програми «Доступні кредити 5-7-9» видали 47,5 мільярда гривень за час її роботи – про це повідомляє Міністерство економіки України.

За даними відомства, банки видали 18 141 кредит на загальну суму понад 47,5 мільярда гривень.

«З них 18,8 мільярда – рефінансування попередньо отриманих позик, 6,2 мільярда гривень підприємці отримали на капітальні інвестиції та 22,5 мільярда гривень в якості антикризових кредитів на поповнення оборотних коштів під 0%», – йдеться в повідомленні.

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Як уточнюють у Мінекономіки, 48% позичальників – представники сільського господарства, 24% – галузі торгівлі та виробництва, ще 16% –підприємці промислової переробки. Найбільше позик видали в Львівській, Харківській і Київській областях.

Програма пільгових кредитів для бізнесу стартувала в Україні в лютому 2020 року. Їх видають під такі ставки: 5% річних, якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочі місця; 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 мільйонів грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%); 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 мільйонів.