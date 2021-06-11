Уряд планує скоротити кількість державних службовців на 10% – Шмигаль

Кабінет міністрів планує скоротити кількість співробітників центральних органів виконавчої влади і їхніх представництв у регіонах, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 11 червня.

«Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців ЦОВВ та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%», – написав голова уряду в своєму Телеграмі.

Він додав, що наразі в роботі перебуває законопроєкт про рефому системи оплати праці державних службовців.

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«Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб’єктивним принципом та підвищить престиж держслужби», – вважає Шмигаль.

За його словами, нову фінансову модель запровадять спершу в секретаріаті Кабінету міністрів, Міністерстві фінансів та Національному агентстві з питань державної служби.

У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про державну службу», які дозволяють залишатися на держслужбі особам, які досягли 65 річного віку.