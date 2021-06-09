Уряд пропонує накласти санкції на 6 фізичних і 10 юридичних осіб за пропаганду агресії Росії

Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.
Як повідомила 9 червня пресслужба уряду, Кабмін схвалив цю пропозицію за поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і Міністерства культури й інформаційної політики і планує подати її в РНБО протягом трьох днів.
Санкції пропонують застосувати строком на три роки.
«Запропонований пакет санкцій до зазначених осіб передбачає блокування користування майном на території нашої держави, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, унеможливлює виведення капіталів за межі території України. Крім того, зупинить виконання економічних і фінансових зобов’язань, припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування, а також унеможливить передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, встановлення ділових, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України», – йдеться в повідомленні.
Рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, наголосили в Кабміні.
Списку осіб і компаній, щодо яких пропонують застосувати санкції, в уряді не навели.
Рада національної безпеки і оборони 4 червня проводила засідання у таємному режимі. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, всі питання розглядали таємно. За його словами, РНБО, зокрема, має перевірити інформацію про 134 громадян України, які перебувають під санкціями США.
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