Данілов озвучив підсумки засідання РНБО

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в п’ятницю розглянула загалом вісім різних питань, про ключові з них на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, обговорювалося питання поглиблення інтеграції України в Північноатлантичний альянс (НАТО), і було ухвалено «низку відповідних рішень». Також йшлося про безпеку на адмінкордоні з окупованим Кримом, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях. Ще на РНБО заслухали звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Усі питання розглядали таємно, ухвалено всі відповідні рішення, рішення ухвалювали одноголосно, додав Данілов.

Як також повідомив Олексій Данілов, РНБО перевірить інформацію про 134 громадян України, які перебувають під санкціями США.

«Ми отримали протокольні доручення від президента України з’ясувати, хто з громадян України на сьогодні перебуває під санкціями США, що це за громадяни і на якій підставі вони там опинилися. У США є кілька інституцій, які впроваджують безпосередньо санкції стосовно громадян інших країн, одна з них – це Міністерство фінансів. На сьогодні в списку Міністерства фінансів США перебувають 130 громадян України. Дані кожного з цих громадян ми офіційно отримали від нашого посольства у Вашингтоні», – додав секретар РНБО.

Наразі, за його словами, МВС України перевіряє, коли саме громадяни зі списку отримали громадянство України та на яких підставах.

«Крім того, є окремий список, де є ще певна кількість наших громадян, а саме чотири, які за іншою інституцією, вони від Держдепу отримали санкції», – додав він.

Данілов зазначив, що надано доручення Службі безпеки України, уряду, Службі зовнішньої розвідки перевірити щодо кожного громадянина інформацію щодо причини санкцій, а вже після цього будуть ухвалюватись відповідні рішення на засіданнях РНБО.

У січні Міністерство фінансів США наклало санкції на сім осіб і чотири організації, які, за твердженнями відомства, були пов’язані з операцією впливу депутата Андрія Деркача. Під санкції, зокрема, потрапили депутат Олександр Дубінський, ексдепутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель. Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Рада національної безпеки і оборони 4 травня проводила засідання у таємному режимі.