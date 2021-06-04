РНБО проведе засідання 4 червня, обговорять 8 питань

Рада національної безпеки й оборони України 4 червня проведе засідання, на якому розгляне вісім питань.

Як повідомили раніше у пресслужбі РНБО, серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО і заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО.

Тим часом низка ЗМІ повідомила, що під час засідання Рада нацбезпеки й оборони також може ухвалити рішення про запровадження санкцій проти п’яти чинних народних депутатів, 11 російських артистів, які виступали в окупованому Криму, низки «земельних махінаторів» і прихильників режиму Олександра Лукашенка.

У РНБО відмовилися підтвердити Радіо Свобода, що такі питання будуть винесені на розгляд, пославшись на те, що це інформація з обмеженим доступом.

Як повідомив Офіс президента, за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України орієнтовно о 15:30 4 червня відбудеться брифінг.

14 травня Рада національної безпеки й оборони України застосувала санкції стосовно «злодіїв у законі» та кримінальних авторитетів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО запроваджує санкції щодо 557 «злодіїв у законі» та 11 кримінальних авторитетів.