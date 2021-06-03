На сайті Ради з’явився текст внесеного Зеленським законопроєкту про олігархів

На сайті Верховної Ради України з’явився текст внесеного президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про олігархів, який, за даними Офісу президента, «покликаний ліквідувати олігархічну систему в Україні».

«Метою цього закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України у економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності Українському народові», – йдеться в проєкті.

У документі пропонується, щоб рішення про визнання особи олігархом ухвалювала Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Згідно із законопроєктом, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, володіє активами в розмірі понад мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.

Крім того, згідно з проєктом закону, президент Зеленський пропонує створити реєстр олігархів.

Формуватиме і вестиме реєстр, а також забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до нього РНБО.

Законопроєкт визначений президентом як невідкладний.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. Скільки саме осіб може потрапити під безпосередню дію цього закону достеменно не відомо. За версією секретаря РНБО Олексія Данілова, може йтися про 13 осіб.

Класичними олігархами в Україні прийнято вважати Ріната Ахметова, Віктора Пінчука, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа. Олігархами також називають Петра Порошенка, а віднедавна – і Віктора Медведчука.