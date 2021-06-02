У ВР зареєстровано законопроєкт про олігархів

У Верховній Раді 2 червня зареєстровано проєкт закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Тексту самого документа ще немає.

Як йдеться на сайті парламенту, ініціатором законопроєкту є президент Володимир Зеленський.

Документ визначений президентом як невідкладний.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. Серед критеріїв, за якими визначатимуть тих, хто може бути визнаний «олігархом», будуть медіа- та політичний вплив, а також великі обсяги активів, вказував президент.

Скільки саме осіб може потрапити під безпосередню дію цього закону достеменно не відомо. За версією секретаря РНБО Олексія Данілова, може йтися про 13 осіб. Класичними олігархами в Україні прийнято вважати Ріната Ахметова, Віктора Пінчука, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа. Олігархами також називають Петра Порошенка, а віднедавна – і Віктора Медведчука.