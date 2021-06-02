В ОПУ розкрили деталі внесеного Зеленським у Раду законопроєкту про олігархів

В Офісі президента України заявили, що внесений 2 червня Володимиром Зеленським у Верховну Раду законопроєкт про олігархів «покликаний ліквідувати олігархічну систему в Україні».

«Цей документ містить визначення так званих олігархів – осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору. Законопроєкт не порушує основоположних прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Він, зокрема, регламентуватиме зустрічі та інші взаємовідносини представників органів влади з особами, які володіють значними активами», – повідомили в ОПУ.

В Офісі президента України вказують, що законопроєкт про олігархів має обмежений термін дії – 10 років.

«Він має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні», – додали в президентській канцелярії.

Сам законопроєкт №5599, який має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» зареєстрований у парламенті, але тексту документа наразі немає. Законопроєкт визначений президентом як невідкладний.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. Скільки саме осіб може потрапити під безпосередню дію цього закону достеменно не відомо. За версією секретаря РНБО Олексія Данілова, може йтися про 13 осіб.

Класичними олігархами в Україні прийнято вважати Ріната Ахметова, Віктора Пінчука, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа. Олігархами також називають Петра Порошенка, а віднедавна – і Віктора Медведчука.