В уряді та РНБО відповіли на заклик громадських організацій запровадити санкції проти Білорусі

Кабінет міністрів прокоментував заклик громадських організацій щодо санкцій проти Білорусі. У відповіді Міністерства закордонних справ на запит Радіо Свобода наголосили, що український уряд «одним із перших» заборонив авіаційні перевезення між Україною та Білоруссю, згодом заборонивши також і транзит.

Також Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії до 1 жовтня 2021 року.

«Хоча рішення про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов’язане безпосередньо з інцидентом із літаком Ryanair, у перспективі воно спрямоване на від’єднання України у 2023 році від електромереж РФ і Білорусі та інтегрування до європейських електромереж», – йдеться у відповіді директора Другого територіального департаменту МЗС Василя Зварича.

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Крім того, в уряді нагадали, що в лютому 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко засудили ув’язнення білоруських журналістів.

«Водночас, Україна повинна залишатися відкритою для білоруського громадянського суспільства, особливо у контексті міграційної політики та підтримки громадянського суспільства Білорусі. З цією метою в Україні розроблено низку нормативно-правових актів, щоб створити для громадян Білорусі сприятливі умови в частині розширення термінів перебування і пришвидшення процесу легалізації їх перебування в нашій державі», – стверджують у МЗС.

Рада національної безпеки та оборони, своєю чергою, нагадала, що може розглядати питання щодо запровадження чи скасування санкцій тільки на підставі пропозицій Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України.

«У разі надходження пропозицій щодо застосування санкцій стосовно зазначених у Вашому запиті осіб від уповноважених Законом України «Про санкції» державних органів вони будуть винесені на розгляд РНБО України в установленому порядку», – пояснюють у пресслужбі РНБО.

Запит Радіо Свобода стосувався змісту звернення громадських організацій, які 25 травня закликали український уряд та органи місцевого самоврядування відмовитися від закупівель у Білорусі електроенергії, нафтопродуктів, промислової хімії та продуктів автомобільної промисловості.

Те ж звернення пропонує РНБО запровадити секторальні економічні санкції проти Білорусі та персональні санкції щодо білоруських компаній та їхніх власників, які перебувають під санкціями ЄС, а також щодо білоруських олігархів, які, за твердженням авторів, спонсорують режим Олександра Лукашенка (в тому числі Олексія Алєксіна та Миколу Вороб’я).

Також громадські організації закликали Кабінет міністрів надати громадянам Білорусі, які виїхали через політичні репресії, статус «тимчасового захисту».