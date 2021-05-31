Російська підривна діяльність, Білорусь та Крим – серед тем другої зустрічі Українсько–чеського форуму

(Рубрика «Точка зору»)

26 травня в Києві відбулося друге засідання Чесько-українського форуму громадянського суспільства, на якому представники неурядових організацій обговорювали актуальні питання двосторонніх відносин, включно з проєктами, які вони спільно реалізують.

Символічно, що Україна була першою країною, куди більшість із нас (9 чеських представників) вперше фізично подорожували після більш ніж року жорстких карантинних обмежень на поїздки.

Хоча рік після першої зустрічі у Празі у лютому 2020 року був неймовірно складним та вимогливим, виявилось, що Україна та Чехія мають багато спільних тем для обговорення та співпраці. Хоча деякі з них є традиційними для двосторонніх відносин, за цей час також виникли нові виклики, які вимагають спільної реакції.

Подібний досвід об'єднує

Практичний досвід України у боротьбі із систематичними російськими пропагандистськими та дезінформаційними наративами бере свій початок у 2013 році, і за цей час українські експерти, неурядові та державні установи розробили низку інструментів та стратегій для подолання цих викликів

Нещодавні викриття чеської влади про те, що в 2014 році країна стала місцем російської військової операції, в якій загинули громадяни Чехії, стали несподіваною новиною для чеської громадськості. На жаль, для українців подібні новини – повсякденна реальність. Хоча порівняти масштаби російської агресії проти обох наших країн неможливо, ми, на жаль, маємо подібний досвід у цьому.

Тому обмін досвідом щодо того, як найкраще протистояти російській гібридній агресії, був однією з головних тем нашої зустрічі. Практичний досвід України у боротьбі із систематичними російськими пропагандистськими та дезінформаційними наративами бере свій початок у 2013 році, і за цей час українські експерти, неурядові та державні установи розробили низку інструментів та стратегій для подолання цих викликів. Саме цей досвід зараз підходить у Чеській Республіці.

Інші актуальні теми включали ситуацію в Білорусі.

Чехія була однією з перших країн ЄС, яка негайно надала підтримку білоруським активістам та опозиції. В даний час в Чехії перебуває низка білоруських громадян, які постраждали під час мирних акцій протесту в Білорусі для лікування та реабілітації. Уряд Чехії також виділив гроші на стипендії в чеських університетах для переслідуваних білоруських студентів.

Україна стала притулком для багатьох громадських діячів, а на державному рівні прийняті спрощені правила щодо переміщення білоруських компаній (особливо у сфері ІТ) з Білорусі в Україну.

І останнє, але не менш важливе: Форум зосередився на майбутній Кримській платформі, яка вперше має відбутися на високому політичному рівні 23 серпня цього року, у День Незалежності України, з ініціативи українського уряду. В даний час триває робота над створенням експертної мережі для Кримської платформи, яка має доповнити дискусії державних діячів, і в якій хочуть брати участь чеські неурядові організації.

Що було зроблено за минулий рік?

На Форумі ми також представили та згадали успішні проєкти членів Чесько-українського Форуму за минулий рік. Ось кілька прикладів успішного двостороннього співробітництва та ініціатив чеських та українських організацій:

• Чеські та українські історики працюють разом, щоб зробити доступними українські архіви. Наприклад, чеські історики отримали доступ до українських архівів КҐБ (на відміну від подібних архівів у Росії), що дозволило виявити нові та невідомі факти про те, що сталося в Чехословаччині після 1945 року, наприклад, з громадянами Чехословаччини, викраденими в СРСР.

• Чеські та українські експерти разом з білоруськими колегами почали аналізувати та документувати присутність та вплив Російської Федерації на життя та події в Білорусі. Цей тристоронній проєкт надає можливість зібрати важливі факти, щоб зрозуміти, як Росія підтримує та допомагає підтримувати авторитарний режим у Білорусі.



• Деякі учасники форуму за власною ініціативою сприяли популяризації України за кордоном та активно поширювали об’єктивні факти та інформацію про сучасну Україну, наприклад, у спеціальному чеському номері українського журналу для туристів, зацікавлених в Україні.



• Чеські активісти разом із чеськими членами Європарламенту не забувають про кримських політичних в'язнів Кремля та анексію Кримського півострова загалом. Вони брали участь у громадських кампаніях, таких як написання листів кримським політв'язням або публічні дебати на кримську тему, наприклад у бібліотеці Вацлава Гавела.



• Чеські неурядові організації продовжують активно надавати гуманітарну допомогу людям та регіонам, які постраждали від російської агресії.



• Багато чеських НУО діляться своїм досвідом зі своїми українськими партнерами, наприклад, щодо переходу від тоталітарної до демократичної системи. Колеги з успішного проєкту «Пам'ять народу», який збирає, розповідає та згадує невідомі історії конкретних людей часів комунізму та фашизму в Чехословаччині, допомогли створити подібний проєкт в Україні, де питання історичної правди зараз надзвичайно важливе та в центрі уваги громадськості.

І нарешті хороші новини!

Чеський уряд, який завжди підтримував євроатлантичні прагнення та зусилля щодо реформ українського суспільства та надавав потужну фінансову підтримку Україні, українським неурядовим організаціям та іншим суб'єктам, створив новий фінансовий інструмент для невеликих спільних чесько-українських проєктів.

Ця програма була символічно розпочата в день засідання Форуму. Детальніше (чеською мовою) ви можете прочитати тут.

Оригінал публікації – на сайті Aktuálně.cz

Давід Стулік – старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності» у Празі

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода