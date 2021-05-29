Працівники посольства Росії в Чехії покидають країну

Із летовища імені Вацлава Гавела в Празі спеціальним рейсом до Москви відлетіла перша група працівників посольства Росії в Чехії, які, за домовленістю між Прагою й Москвою, потрапили під паритетне скорочення чисельності персоналу посольств обох країн в іншій.

Усього цього дня з Чехії вилетіли 54 дипломати й інші працівники посольства, а також члени їхніх родин.

За російськими громадянами і їхнім багажем до Праги прилетів російський урядовий літак Спеціального політного загону «Росія» – президентського авіазагону, – у VIP-комплектації.

Друга й остання група працівників із родинами має покинути Чехію в понеділок, 31 травня.

Відповідно до домовленостей, дипломати і працівники російського посольства, про скорочення яких домовлено, повинні залишити територію Чехію до кінця травня. За деякими повідомленнями, йшлося загалом про 63 дипломатів і працівників і їхні родини.

Домовленості про те, що чисельність працівників у посольствах однієї держави в іншій стала паритетною – по сім дипломатів, по 25 відряджених адміністративно-технічних працівників і по 19 місцевих працівників, – Чехія і Росія досягли за наслідками недавнього дипломатичного скандалу. Він спалахнув по тому, як у квітні стало відомо, що до вибухів на складах боєприпасів у місцевості Врбетиці в Чехії 2014 року, внаслідок яких загинули двоє чеських громадян і була завдана велика матеріальна шкода, причетні агенти російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

Тоді Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких ідентифікувала як працівників ГРУ, а також зовнішньої розвідки Росії СВР. Росія в відповідь вислала 20 чеських дипломатів, що практично зупинило роботу чеського посольства в Москві – адже чисельність його дипломатичного персоналу була значно меншою, ніж кількість російських дипломатів у Чехії. Врешті сторони домовилися про паритет.

Ця домовленість також означає, що в Москві втратять роботу 79 російських громадян, які працювали там у посольстві Чехії і його установах.

Крім того, російська сторона звернулась з проханням дозволити продовжити свою роботу в Празі російській школі, яку створило там посольство Росії. Міністерство закордонних справ Чехії повідомило 28 травня, що задовольнило прохання російської сторони, але за умови, що всі працівники школи працюватимуть на основі загального закону про працевлаштування іноземців і надалі не будуть акредитованим дипломатичним персоналом. Як зазначено в заяві чеського МЗС, Чехія запропонувала Росії співпрацю у справі оформлення документів про право на перебування для працівників школи».