Депутати виступили на захист добровольців батальйону шейха Мансура, які потрапили під санкції РНБО

Кілька десятків народних депутатів, головно представники «Європейської солідарності» та «Голосу», вийшли до трибуни під час засідання Верховної Ради 3 червня із заявою щодо санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.

Депутат від «ЄС» Ахтем Чийгоз звернув увагу на те, що в санкційному переліку опинилися громадяни Росії, які воювали на Донбасі на боці України в складі добровольчого батальйону імені шейха Мансура.

Чийгоз зазначив, що добровольці, яким загрожує видача до Росії, «в найважчі часи для України стали на захист нашої держави».

«Це не про «злодіїв у законі», які легко знайдуть спілну мову зі злочинним режимом Путіна або Лукашенка. Що чекає на наших друзів – ми всі знаємо: це помста Росії, катування і смерть у колоніях Росії. Сподіваюся на те, що вони випадково опинилися в цьому списку. Але це дуже вдарить по іміджу як влади, так і України, тому що нашу державу поважають за те, що ми дали відсіч окупанту», – заявив він.

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Виступив також представник «Голосу», ветеран та учасник оборони Донецького аеропорту Андрій Шараськін. Він зазначив, що з 2014 року участь у протидії російській агресії брали представники різних національностей.

«На заклик української влади відгукнулися не тільки українці зі всього світу, а й дагестанці, грузини, чеченці і росіяни, яких відразу злочинний, кримінальний уряд Путіна оголосив ворогами і оголосив їм переслідування. Ви самі чудово бачили й пам’ятаєте, були численні відеозвернення, направлені якраз нашим побратимам по зброї чеченцям, про те, що «це не ваша війна, йдіть, уряд України вас зрадить... Це не честь – віддавати на поталу ворогові своїх побратимів. Це не честь і не гідність і ницо так чинити з тими, хто стоїть пліч-о-пліч за нашу і свою свободу», – підсумував він.

14 травня Рада національної безпеки та оборони України застосувала санкції стосовно «злодіїв у законі» та кримінальних авторитетів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО запроваджує санкції щодо 557 «злодіїв у законі» та 11 кримінальних авторитетів.

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Серед них виявилися люди, які, за даними медіа, брали участь у бойових діях на Донбасі на боці України, в тому числі – начальник штабу добровольчого батальйону імені шейха Мансура Муслім Ідрісов. За повідомленням екснародного депутата Борислава Берези, у складі добровольчого батальйону також воювали Умхан Автаєв та Салман Сайнароєв.

Вони мають російське громадянство і, згідно з указом президента Володимира Зеленсьуого, можуть бути видворені до Росії.