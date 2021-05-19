Добровольця із Росії Чемоданова звільнили з-під варти – адвокат

Добровольця «Правого сектору», вихідця із Росії Леоніда Чемоданова (позивний «Зелений») звільнили з-під варти за рішенням прокуратури. Про це 19 травня повідомив у коментарі Радіо Свобода його адвокат Віталій Коломієць.

«Вирішено питання виключно із запобіжним заходом, його звільнили з-під варти за рішенням прокуратури... Вони (Житомирська прокуратура – ред.) відмовилися від запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, юридичні процедури, пов’язані з екстрадицією, актуальні», – сказав Коломієць.

За словами адвоката, рішення про екстрадицію ухвалює Міністерство юстиції, оскільки запит з Росії надійшов саме до цього відомства.

«Це чергове підтвердження того, що вплив громадянського суспільства на державотворчі процеси – суттєвий, позитивний, він дає ефект», – прокоментував рішення прокуратури Коломієць.

Раніше Коломієць повідомляв, що Леонід Чемоданов перебуває в Житомирському СІЗО.

Він також уточнив зазначену напередодні на його фейсбук-сторінці інформацію про те, що до затримання була причетна Служба безпеки України. Юрист уточнив, що затримання ініціювала Національна поліція, зараз ним займається прокуратура.

За словами адвоката, Росія вимагає видачі Чемоданова через справу про хуліганство або завдання тілесних ушкоджень 2008 чи 2009 року, яку розглядали без його участі. Російський суд нібито засудив його до п’яти років ув’язнення. Коломієць звертає увагу, що з моменту цих подій минуло 12-13 років, і припустив, що затримання пов’язане з тим, що про Чемоданова писали українські медіа як про росіянина, який воював на боці України.

«Росії це не було цікаво, якщо воно дійсно було в той період часу, і зараз вони тільки в 2021-му дають запит. Після того, коли «Зелений» став якось медійно відомим, не так багато росіян, дійсно, воювали за Україну. Тому ось воно так з’явилося. Питання: звідки вони дані отримали по ньому? Це питання вже якраз до працівників поліції Житомирської області. В нас є беззаперечні підстави вважати, що вони просто зливають інформацію по таких людях своїм «колегам» з-за «порєбріка», – каже Коломієць.

Речник Служби безпеки Артем Дехтяренко підтвердив Радіо Свобода, що СБУ не вимагала затримання Леоніда Чемоданова – за його інформацією, його затримали співробітники Національної поліції «у зв’язку із перебуванням у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу».

Напередодні стало відомо, що Леоніда Чемоданова затримали в Житомирі. За даними видання«Цензор.Нет», Чемоданов – росіянин, який переїхав до України до війни, а після її початку пішов добровольцем до праворадикальної організації «Правий сектор», брав участь в обороні Донецького аеропорту. У матеріалі від грудня 2020 року ветеран говорив, що повернення до Росії становитиме загрозу для його свободи та життя і що він хоче отримати українське громадянство.