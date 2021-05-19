Затриманий доброволець із Росії Чемоданов у Житомирському ІТТ, «м’яч на боці прокуратури» – адвокат

Доброволець «Правого сектору», вихідець із Росії Леонід Чемоданов (позивний «Зелений») наразі перебуває в Житомирському ізоляторі тимчасового тримання, щодо нього триває екстрадиційна перевірка. Про це Радіо Свобода повідомив адвокат затриманого Віталій Коломієць.

За словами адвоката, прокурор протягом 60 годин з моменту затримання повинен подати клопотання про екстрадиційний арешт або звільнити Чемоданова з-під варти, або ж завершити екстрадиційну перевірку та зробити й передати до Міністерства юстиції подання про відмову у видачі його Росії.

«Зараз м’яч на стороні прокуратури. Вони мусять ухвалити якесь рішення: чи подати клопотання в суд, чи ініціювати зміну запобіжного, чи взагалі закінчити цю екстрадиційну перевірку, бо там очевидно: нашого ветерана не можна видавати на забій ворогу», – сказав Коломієць.

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Він послався на закон України «Про правовий статус іноземців» – згідно з його 20 статтею, іноземці-учасники бойових дій на Донбасі на боці України, перебувають на її території законно, навіть якщо в них збіг термін дії паспорта, до завершення російської агресії. Також Міжнародна конвенція про видачу правопорушників забороняє видавати людей, якщо запитувана сторона подала відповідний запит у зв’язку з діями, які розцінює як «політичне правопорушення».

«Не можна видавати з політичних питань. Всі, хто воювали, очевидно, проявилися політично, війна між Росією та Україною за певні політичні позиції», – прокоментував Коломієць.

Він також уточнив зазначену напередодні на його фейсбук-сторінці інформацію про те, що до затримання була причетна Служба безпеки. Юрист уточнив, що затримання ініціювала Національна поліція, зараз ним займається прокуратура.

Раніше речниця Національної поліції повідомила Радіо Свобода, що, за її даними, поліція після затримання передала Чемоданова СБУ. Коломієць заперечив цю інформацію.

«Він перебуває в житомирському відділі поліції, в ІТТ. І навпаки, СБУ нам співчуває зараз у цій ситуації... Я вперше згадав (про СБУ – ред.), бо раніше кілька разів Чемоданова викликали в СБУ, він ходив, було спілкування зі Службою безпеки, але жодних запобіжних заходів не застосовували. І тут людина пропала», – розповів адвокат.

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За його словами, Росія вимагає видачі Чемоданова через справу про хуліганство або завдання тілесних ушкоджень 2008 чи 2009 року, яку розглядали без його участі. Російський суд нібито засудив його до п’яти років ув’язнення. Коломієць звертає увагу, що з моменту цих подій минуло 12-13 років, і припустив, що затримання пов’язано з тим, що про Чемоданова писали українські медіа як про росіянина, який воював на боці України.

«Росії це не було цікаво, якщо воно дійсно було в той період часу, і зараз вони тільки в 2021-му дають запит. Після того, коли «Зелений» став якось медійно відомим, не так багато росіян, дійсно, воювали за Україну. Тому ось воно так з’явилося. Питання: звідки вони дані отримали по ньому? Це питання вже якраз до працівників поліції Житомирської області. В нас є беззаперечні підстави вважати, що вони просто зливають інформацію по таких людях своїм «колегам» з-за порєбріка», – каже Коломієць.

Він додав, що, коли прокуратура подасть клопотання до суду, сторона захисту братиме участь у засіданні і подавтиме заперечення, а також добиватиметься того, щоб Чемоданова не тримали під вартою.

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Поліція Житомирської області наразі не коментувала затримання ветерана.

Речник Служби безпеки Артем Дехтяренко підтвердив Радіо Свобода, що СБУ не вимагала затримання Леоніда Чемоданова – за його інформацією, його затримали співробітники Національної поліції «у зв’язку із перебуванням у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу».

Напередодні стало відомо, що Леоніда Чемоданова затримали в Житомирі. За даними видання«Цензор.Нет», Чемоданов – росіянин, який переїхав до України до війни, а після її початку пішов добровольцем до праворадикальної організації «Правий сектор», брав участь у обороні Донецького аеропорту. У матеріалі від грудня 2020 року ветеран говорив, що повернення до Росії становитиме загрозу для його свободи та життя і що він хоче отримати українське громадянство.