СБУ: контррозвідники викрили колишнього бойовика у лавах ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила колишнього бойовика у підрозділі Збройних сил в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомила у вівторок пресслужба СБУ.

«Співробітники спецслужби встановили, що чоловік у 2014 році у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» зі зброєю в руках перебував на одному з блокпостів у Слов’янську на Донеччині. Він здійснював огляд і перевірку документів громадян і транспортних засобів. Зловмисник невдовзі залишив бойовиків, а згодом, надавши недостовірні дані через військкомат, влаштувався до української армії. Він ніс службу в одній з частин у Донецькій області. У ході проведення обшуку за місцем проживання правопорушника правоохоронці виявили і вилучили незареєстрований пістолет травматичної дії та проросійську символіку», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, у межах кримінального провадження за статтею про «створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», чоловікові повідомлено про підозру, досудове слідство триває.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».