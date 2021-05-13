Так званому «міністру культури ДНР» заочно повідомлено про підозру – ОГП

В Офісі генерального прокурора заявили про заочне повідомлення про підозру так званому «міністру культури ДНР» за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.



«Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2015 року і по теперішній час мешканець м. Донецька обіймав посади «першого заступника міністра» та «міністра культури ДНР». До його обов’язків входить забезпечення проведення заходів, спрямованих на інтеграцію тимчасово окупованих регіонів Донецької області з РФ та фактичну заборону української культури, мистецтва і кінематографії. За його керівництва псевдоміністерством під виглядом боротьби з екстремізмом з бібліотечного фонду вилучаються твори українських авторів, публікації проукраїнські налаштованих громадян, а культурна спадщина Донеччини позиціонується як частина історії РФ», – йдеться в повідомленні.

У ОГП вказують, що через підконтрольні так званому міністерству установи» псевдопосадовець сприяє формуванню у місцевих мешканців думки про легітимність окупаційної влади та проводить політику злочинної героїзації представників не передбачених законом України збройних формувань».

Досудове розслідування триває, додали в ОГП.

У березні СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода повідомляла, що від 2014 року Служба безпеки України скерувала до суду майже дві тисячі проваджень щодо державної зради та тероризму. З 2014-го спецслужба розслідувала 16 643 за цими статтями і повідомила про підозру 3484 особам.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».