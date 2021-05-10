Прокуратура: на Донеччині арештували одного з командирів «міністерства оборони» «ДНР»

Прокуратура Донецької області повідомляє про арешт 45-річного жителя Горлівки за підозрою в участі у терористичній організації.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року правопорушник перебував у складі НЗФ РФ на посадах «розвідника» і «старшого розвідника». З 2019 року, зайнявши посаду «стрільця-помічника гранатометника» і так званого командира 3-го відділення 1-го механізованого взводу механізованої роти «міністерства оборони» «ДНР», зловмисник здійснював наглядову діяльність на лінії розмежування, а також брав участь у веденні збройного опору, незаконної протидії та перешкоджанні виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів і військовими ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, до обов’язків підозрюваного входило захоплення населених пунктів, будівель й інших об’єктів на території Донецької області, спорудження, укріплення та охорона блокпостів, обладнання вогневих позицій, а також здійснення виїздів у складі так званих «груп швидкого реагування» з метою перевірки інформації щодо переміщення українських військових формувань.

9 травня під час проведення контртерористичних заходів бойовика затримали військові ЗСУ за оперативного супроводу співробітників управлінь СБУ в Донецькій і Луганській областях поблизу селища Новгородське біля Торецька, заявили у прокуратурі.

За повідомленням, у нього вилучили військовий квиток угруповання «ДНР», посвідчення учасника громадської організації «Ветераны Новоросии» і військову форму.

Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 681 тисяча гривень. Досудове розслідування у справі триває.

Минулого тижня в Офісі генпрокурора повідомяли, що двом бойовикам оголосили підозру в катуванні українських військових.

У березні СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода повідомляла, що від 2014 року Служба безпеки України скерувала до суду майже дві тисячі проваджень щодо державної зради та тероризму. З 2014-го спецслужба розслідувала 16 643 за цими статтями і повідомила про підозру 3484 особам.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.