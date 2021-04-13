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13 квітня 2021, Київ 15:30
Новини | Події

СБУ: з початку року набули чинності понад 80 обвинувальних вироків за злочини проти нацбезпеки

З початку 2021 року СБУ заборонила в’їзд на територію України 63 іноземцям, причетним до діяльності міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій

У першому кварталі 2021 року за матеріалами Служба безпеки України набули чинності понад 80 обвинувальних вироків за злочини проти основ національної безпеки, повідомили в СБУ.

Крім того, з початку 2021 року СБУ заборонила в’їзд на територію України 63 іноземцям, причетним до діяльності міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій. З території України примусово повернули до країн походження сім іноземних громадян.

Загалом за перший квартал 2021 року слідчі СБУ розпочали 815 кримінальних проваджень. 280 обвинувальних актів уже скеровано до суду.

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