У Бразилії повідомили про арешт Лусваргі, що воював за «ДНР»

Бразильця Рафаеля Лусваргі, що воював на Донбасі на боці підтримуваного Росією угруповання «ДНР», заарештували на батьківщині за зберігання наркотиків і боєприпасів, повідомляє видання Globo.

За повідомленням, у його будинку знайшли 25 кілограмів марихуани, речовину, схожу на кокаїн, і 350 патронів.

Лусваргі разом зі ще одним місцевим жителем зупинив у муніципалітеті Президенті-Пруденті поліцейський патруль. Як пише видання, спочатку він дав неправдиві свідчення про себе, а місцевий житель, що перебував поруч із ним, заявив поліцейським, що хотів купити у Лусваргі марихуану.

На допиті колишній бойовик «ДНР» зізнався, що вдома у нього зберігаються наркотики і патрони. За повідомленням, він добровільно передав ключ від свого житла поліцейським. Лусваргі заявив, що приїхав у муніципалітет Президенті-Пруденті в пошуках роботи. Наркотики і боєприпаси він зберігав удома нібито на прохання невідомих осіб. За це йому платили 3000 реалів на місяць (близько 570 доларів).

За даними правоохоронних органів України, Рафаель Лусваргі воював на боці «ДНР» у 2014-2015 роках.

У жовтні 2016 року Лусваргі був затриманий СБУ під час спроби в’їзду в Україну. У січні 2017 року суд засудив його до 13 років в’язниці за звинуваченням у тероризмі та участі в незаконних збройних формуваннях. Влітку того ж року апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу на перегляд.

Наприкінці квітня 2018 року журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня 2018 року Павлоградський міськрайонний суд розпочав слухати справу Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

2 травня 2019 року Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської області засудив Лусваргі до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за звинуваченням в участі у діяльності терористичних організацій і не передбачених законом збройних формувань.

Того ж року він потрапив в список обміну утримуваними особами і був переданий угрупованню «ДНР».