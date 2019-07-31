Вирок бразильському бойовику Лусваргі набув чинності – прокуратура Києва

Вирок бразильцю Рафаелю Лусваргі, який брав участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці підтримуваних Росією бойовиків, набув чинності, повідомила прокуратура Києва.

Під час засідання Дніпровського апеляційного суду столиці Лусваргі відмовився від своєї апеляційної скарги.

Після цього бразильця мають етапувати до місця відбування покарання.

2 травня 2019 року Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської області засудив Лусваргі до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

6 жовтня 2016 року співробітники столичної прокуратури та Головного управління СБУ у Києві та Київській області затримали Рафаеля Лусваргі в аеропорту «Бориспіль».

25 січня 2017 року Печерський районний суд міста Києва виніс вирок йому вирок – 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 27 серпня 2017 року Апеляційний суд міста Києва скасував вирок Печерського суду та відправив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Як бразильський бойовик з угруповань «ЛДНР» Рафаель Лусваргі потрапив у монастир і чому він вільно гуляє Києвом?

Наприкінці квітня 2018 року журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України. Ще через три дні суд розпочав розглядати справу бразильця.