Захист Рафаеля Лусваргі подав апеляцію на вирок суду

Захист громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, засудженого судом першої інстанції до 13 років позбавлення волі, подав апеляцію на рішення суду. Інформацію про це оприлюднив Павлоградський міськрайонний суд Дніпра.

Адвокат громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі Альберт Шепелєв підтвердив Радіо Свобода, що апеляція ним вже подана. За його словами, йдеться про оскарження рішення суду в частині визнання провини його підзахисного за однією з двох інкримінованих йому статей.

«Зміст апеляційної скарги спрямований на оскарження рішення суду в частині визнання судом провини мого підзахисного за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – учать у терористичній організації. Мій підзахисний своєї провини не визнає. А щодо статті 260 – участь у незаконних збройних формуваннях, то щодо неї він і в суді визнавав, і писав, що визнає, – про цю статтю в апеляційній скарзі мова не йде», – сказав Альберт Шепелєв.

У Павлоградському міськрайонному суді поінформували, що отриману апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження спрямують до Дніпровського апеляційного суду, який вирішуватиме питання про початок перегляду вироку.

2 травня громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі був визнаний винним в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні й терористичній організації і засуджений до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.