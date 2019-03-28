У Латвії винесли вирок у справі про участь в збройному конфлікті на Донбасі

Ризький окружний суд 28 березня засудив до п’яти років позбавлення волі умовно 29-річного жителя Даугавпілса Артема Скрипника, визнавши його винним в участі в збройному конфлікті на сході України. Суд постановив: якщо протягом 2 років Скрипник здійснить якесь правопорушення, то буде ув’язнений.

Скрипник у своїх свідченнях повідомляв, що з 2008 року жив у Москві, а влітку 2014-го йому запропонували вирушити на схід України воювати на боці сепаратистів і видали зброю та форму. Також за один день участі в збройному конфлікті Скрипнику, за його словами, запропонували 20 тисяч рублів. Скрипник, за словами слідчих, також зізнався, що на Донбасі він був снайпером і вбив понад 100 людей. Але пізніше в суді чоловік заявив, сказав так через психологічний тиск на нього.

Захист Скрипника наполягав, що восени 2014 року Скрипник зазнав на Донбасі травму голови і після цього «фізично не міг воювати». Ускладнення після травми нібито призвели до часткового паралічу руки і ноги, і чоловік досі страждає від часткової втрати пам’яті. Водночас слідчі наполягають, що Скрипник і після цього продовжив брати участь в бойових діях щонайменше до кінця квітня 2015 року. На початку 2016 року він повернувся до Латвії, де і був затриманий.

Справа Скрипника – перша в Латвії справа за статтею про участь у збройному конфлікті за межами країни. У серпні 2017 року Скрипник вже проходив у цій справі, але тоді його виправдали. Новий вирок суду в Ризі скасовує попередній вирок суду нижчої інстанції.