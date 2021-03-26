З 2014 року до судів скерували 1960 проваджень щодо держради і тероризму – СБУ

З 2014 року Служба безпеки України скерувала до суду 1960 проваджень щодо державної зради та тероризму. Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«До судів скеровано 1960 таких проваджень відносно 2151 особи», – мовиться в повідомленні.

У СБУ додали, що з 2014 року спецслужба розслідувала 16643 провадження щодо державної зради та тероризму. У межах цих справ повідомили про підозру 3484 особам.

Упродовж 2020 року суди ухвалили 192 обвинувальних вироки людям, яких Служба безпеки України затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.