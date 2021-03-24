ДБР повідомило про підозру у державній зраді Азарову

Державне бюро розслідувань України повідомило про підозру у державній зраді колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову.

«Слідчим ДБР за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову у вчиненні останнім державної зради за попередньою змовою групою осіб», – мовиться у повідомленні.

Як встановило досудове слідство, зміст та умови Угоди між Україною та Росією щодо питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України («Харківські угоди») «були нав’язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову в Москві о другій годині ночі, 21 квітня 2010 року, напередодні її підписання».

«Достовірно розуміючи наслідки підписання вказаної Угоди для України, колишній прем’єр-міністр України виконав відведену йому роль у вчиненні злочину, а саме – забезпечив візування та погодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб (міністрів, керівників правоохоронних органів, та від імені Кабінету Міністрів України), сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди аж до її імплементації», – повідомили у ДБР.

У бюро наголосили, що слідству вдалося роздобути оригінали документів, які, як вважають у ДБР, свідчать про свідомі дії Азарова «на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України». Наслідком цих дій у бюро вважають окупацію Криму Росією.

«Зазначені дії вчинялись за попередньою змовою групою осіб з тодішнім Президентом України Віктором Януковичем, який на даний час переховується від органу досудового розслідування в іншій державі», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що підозру Азарову надіслали за останнім відомим місцем його проживання.

У ДБР нагадали, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності. А також додали, що у січні цього року про підозру у державній зраді було повідомлено колишнього президента України Віктора Януковича.