ВАКС скасував постанову детектива НАБУ про зупинення слідства щодо Азарова

Вищий антикорупційний суд повідомляє, що задовольнив клопотання захисника і скасував постанову детектива Національного антикорупційного бюро про зупинення досудового розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра України. Імені експрем’єра в повідомленні суду не вказано, але з нього випливає, що йдеться про Миколу Азарова.

За повідомленням, рішення ухвалене 16 лютого.

«Постановою детектива НАБУ від 1 лютого 2021 року досудове розслідування було зупинено у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці… Зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотивування необхідності звернення з запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні», – йдеться в повідомленні.

У ВАКС додали, що фактично вказана постанова складається з фабули кримінального правопорушення й одного речення щодо виконання усіх необхідних і можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

«Разом із тим, відповідно до вимог КПК України, мотивувальна частина повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для ухвалення постанови; мотиви ухвалення постанови, їхнє обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу. Оскільки постанова детектива є процесуальним рішенням у конкретному кримінальному провадженні з визначеним предметом доказування, постанова про зупинення кримінального провадження має містити відомості, релевантні обставинам кримінального правопорушення і викладеним у підозрі», – заявили в суді.

У ВАКС вказують, що детектив у судовому засіданні не надав матеріалів запиту, які б дали слідчому судді можливість встановити «його співвідношення з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа».

У НАБУ відмовилися прокоментувати ситуацію на прохання Радіо Свобода.

Микола Азаров очолив уряд України в 2010 році після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. 28 січня на тлі подій Революції гідності він подав у відставку й залишив територію України.

Рада ЄС додала Азарова до санкційного списку, а його активи були заморожені 2014 року на основі тверджень тоді нового уряду України. Україна надіслала до Брюсселя звинувачення щодо Миколи Азарова, який тоді разом із колишнім президентом Віктором Януковичем втік до Росії, у важких злочинах, зокрема, присвоєнні активів державних енергетичних компаній та отриманні хабарів за призначення на посади.

У березні минулого року Європейський союз зняв санкції з Азарова.