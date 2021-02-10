ЄС може зняти санкції із сина Януковича, Арбузова, Табачника та Клименка – джерела

Дипломати Європейського союзу розглядають можливість зняти санкції з кількох українців, які могли бути причетними до нецільового використання українських державних коштів, повідомили Радіо Свобода джерела в ЄС.

Зокрема, санкції можуть зняти з Олександра Януковича, сина колишнього президента України Віктора Януковича, колишнього першого віцепрем’єра та ексголови Національного банку України Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Європейський союз заморозив активи Віктора Януковича, частини його сім’ї та представників близького оточення незабаром після падіння його уряду в лютому 2014 року після Євромайдану. Упродовж років санкційний список скорочувався після позовів підсанкційних осіб до європейських судів.

Кілька дипломатів ЄС, які знайомі з переговорами, але не уповноважені говорити під запис, розповіли Радіо Свобода, що в санкційному списку є «низка «слабких справ», які можуть бути оскаржені в суді Європейського союзу і в яких Україна не надала переконливих доказів. Радіо Свобода намагається отримати позицію української влади.

За даними джерел Радіо Свобода, продовжуються дискусії навколо присутності в списку експрезидента Віктора Януковича та колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки. В Європейському союзі є консенсус, що санкційний режим повинен продовжуватися, але з певними корективами.

У 2020 році санкції зняли з колишнього прем’єра Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. За рік до цього із санкційного списку вибув колишній голова Адміністрації президента часів Януковича Андрій Клюєв.

Дипломати ЄС цього тижня матимуть новий раунд дискусій. Фінальне рішення мають ухвалити наприкінці лютого – перед офіційним дедлайном дії санкцій, які щороку продовжують на рік.