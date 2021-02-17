Суди не виносили вироки стосовно посадовців часів Януковича, з яких ЄС може зняти санкції – прокуратура

Українські суди не виносили вироки стосовно посадовців часів президентства Віктора Януковича, з яких Європейський союз може зняти санкції, повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

10 лютого джерела Радіо Свобода в Європейському союзі розповіли, що ЄС може зняти санкції із Олександра Януковича, колишнього першого віцепрем’єра та ексголови Національного банку України Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

У прокуратурі заявили, що станом на 12 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України здійснювали досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях, у яких повідомлена підозра перерахованим особам.

П’ять з цих кримінальних проваджень зупинили «у зв’язку з розшуком підозрюваних чи виконанням дій у межах міжнародного співробітництва».

У ще двох провадженнях, де фігурує колишній міністр Клименко, стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення. 18 травня 2020 року Вищий антикорупційний суд повідомив Радіо Свобода, що скасував рішення про заочний арешт Клименка, оскільки його не вважають оголошеним у міжнародний розшук.

Водночас у жодному з цих проваджень до суду не направляли обвинувальні акти.

Крім того, Олександр Янукович є фігурантом розслідування Національної поліції. Наразі провадження зупинили через розшук підозрюваного.

Європейський союз заморозив активи Віктора Януковича, частини його сім’ї та представників близького оточення незабаром після падіння його уряду в лютому 2014 року після Євромайдану. Упродовж років санкційний список скорочувався після позовів підсанкційних осіб до європейських судів.

Наприкінці лютого ЄС має ухвалити фінальне рішення про доцільність санкцій проти Олександра Януковича, Сергія Арбузова, Олександра Клименка та Дмитра Табачника.

Кілька дипломатів ЄС, які знайомі з переговорами, але не уповноважені говорити під запис, розповіли Радіо Свобода, що в санкційному списку є «низка «слабких справ», які можуть бути оскаржені в суді Європейського союзу і в яких Україна не надала переконливих доказів.

Прем’єр України Денис Шмигаль заявив: «Стосовно окремих фізичних осіб: там, де санкції відіграли свою роль щодо цих осіб, кошти або цінності, які були вкрадені, повернуті – звичайно, там санкції можуть завершувати свою дію».