Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 лютого 2021, Київ 00:51
Відео

Боррель: ЄС потрібні партнери, і Україна має бути одним із цих партнерів (відео)

Боррель: ЄС потрібні партнери, і Україна має бути одним із цих партнерів (відео)
Embed
Боррель: ЄС потрібні партнери, і Україна має бути одним із цих партнерів (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:32 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Брюсселі 11 лютого відбулося сьоме засідання Ради асоціації Україна – ЄС з участю верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля і прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля

Виконання «зеленої угоди» як частина боротьби зі зміною клімату матиме глибокі геополітичні наслідки. Про це заявив 11 лютого під час відповіді на запитання журналіста Радіо Свобода на пресконференції за підсумками засідання Ради асоціації Україна – ЄС верховний представник Європейського союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Також Боррель запевнив, що Євросоюз залишається непохитним у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України і продовжуватиме застосовувати економічні санкції до Росії до виконання нею Мінських домовленостей.

У свою чергу, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що засідання Ради асоціації засвідчило важливість подальшого зміцнення економічної інтеграції України з Європейським союзом на основі Угоди про асоціацію.

Під час відповіді на запитання журналіста Радіо Свобода він прокоментував можливість зняття санкцій з Олександра Януковича, сина колишнього президента України Віктора Януковича, колишнього першого віцепрем’єра й ексголови Національного банку України Сергія Арбузова і ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Прем’єр також зазначив, що співпраця між Україною та ЄС продовжиться у галузі наукових досліджень, освітніх проєктів, міграційної політики, кібербезпеки, цифровізації й інших сферах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG