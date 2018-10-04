ГПУ повідомила про підозру екс-прем’єру Азарову і його сину

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому прем’єр-міністру України та колишньому народному депутату України в одержанні хабара у сумі понад 140 мільйонів гривень. Про це 4 жовтня повідомляє сайт ГПУ.

В офіційному повідомленні не вказано прізвищ цих осіб, але в Twitter-повідомленні речниця генпрокурора Лариса Сарган розмістила фотографії екс-прем’єра Миколи Азарова та його сина Олексія.

«Слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, за процесуального керівництва прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього народного депутата України в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (незаконне збагачення), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України», – вказано в повідомленні.

«Встановивши наявність достатніх доказів для підозр особам, 02.10.2018, у відповідності до вимог ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України, здійснено повідомлення про підозру колишньому прем’єр-міністру України та його сину – колишньому народному депутату України в одержанні в 2010 році хабара у вигляді грошових коштів в сумі понад 140 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром, та сприяння у його одержанні за виконання в інтересах іншої особи дії з використанням наданої влади для її призначення на посаду першого віце-прем’єр-міністра України, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції, яка діяла станом на момент вчинення кримінальних правопорушень)», – інформує ГПУ.

Досудове розслідування в цій справі триває.

Сам Микола Азаров, який регулярно реагує на події в Україні через мережу Twitter, ще не коментував повідомлення Генпрокуратури.