НАБУ поновило досудове розслідування стосовно Азарова

Національне антикорупційне бюро України поновило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова. Про це повідомили в НАБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«16 лютого 2021 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду скасував постанову детектива про зупинення досудового розслідування. На виконання ухвали суду детективи Національного бюро поновили досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні», – заявили в НАБУ.

В бюро зазначили, що ці процесуальні рішення не впливають на можливість притягнення до відповідальності особи, викритої на зловживанні.

Раніше ВАКС повідомив, що задовольнив клопотання захисника і скасував постанову детектива Національного антикорупційного бюро про зупинення досудового розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра України.

«Постановою детектива НАБУ від 1 лютого 2021 року досудове розслідування було зупинено у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці… Зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотивування необхідності звернення з запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні», – йдеться в повідомленні.

У ВАКС додали, що фактично вказана постанова складається з фабули кримінального правопорушення й одного речення щодо виконання усіх необхідних і можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Микола Азаров очолив уряд України в 2010 році після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. 28 січня 2014 року на тлі подій Революції гідності він подав у відставку й залишив територію України.

Рада ЄС додала Азарова до санкційного списку, а його активи були заморожені 2014 року на основі тверджень тоді нового уряду України. Україна надіслала до Брюсселя звинувачення щодо Миколи Азарова, який тоді разом із колишнім президентом Віктором Януковичем втік до Росії, у важких злочинах, зокрема, присвоєнні активів державних енергетичних компаній та отриманні хабарів за призначення на посади.

У березні минулого року Європейський союз зняв санкції з Азарова.