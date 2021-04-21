Служба безпеки України повідомила про затримання бойовика угруповання «ДНР», який надав «важливі свідчення» щодо агресії Росії проти України.

За даними пресслужби СБУ, учасника танкового батальйону угруповання «ДНР» викрили в районі проведення операції Об’єднаних сил.

«Він планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території. Оперативники СБУ встановили, що у незаконних збройних формуваннях мешканець Лиману працював у службі забезпечення танкового батальйону в окупованому селищі Мічурине. Співробітники спецслужби встановили особу бойовика під час спроби в’їзду до України з території РФ. Наразі учасник НЗФ співпрацює зі слідством. Він надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків «ДНР». Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ. Також він здав власні паспорти «ДНР» та РФ», – повідомили у відомстві.

В СБУ зазначили, що повідомили бойовику про підозру за статтею «створення терористичної групи чи терористичної організації». Наразі триває підготовка матеріалів для скерування до суду.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.