СБУ затримала ексчиновницю угруповання «ЛНР» і повідомила про підозору «міністрові ДНР»

Служба безпеки України повідомила про затримання ексчиновниці угруповання «ЛНР», яка була керівницею так званого «управління культури, молоді та спорту» окупованого бойовиками Довжанська. Як повідомила пресслужба відомства, наразі готують повідомлення про підозру для неї. Крім того, оголошено про підозру так званому «заступнику міністра інформації ДНР». Він обвинувачується у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України, вказали в СБУ.

У першому випадку, як повідомляється, жінку затримали під час перетину державного кордону України. Вона виїхала з окупованої частини Луганщини до Росії, а потім приїхала до України з території Росії через пункт пропуску «Мілове».

«Колаборантка в’їжджала в Україну для зміни прізвища і мала на меті постійно проживати на підконтрольній українській владі території. Співробітники СБУ задокументували, що жінка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015-2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди та організовувала агітаційні заходи. З 2015 року «чиновниця» перебуває у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації)», – йдеться в повідомленні.

Що ж до так званого «міністра ДНР», то в СБУ з посиланням на слідчих кажуть, що він «готував і розповсюджував через інтернет дезінформацію та фейки, популяризував ідеї «руського миру» і «новоросії», закликав до порушення територіальної цілісності та насильницької зміни конституційного ладу в Україні».

«Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років», – вказали в СБУ.

Раніше повідомлялося, що з 2014 року Служба безпеки України скерувала до суду майже дві тисячі проваджень щодо державної зради та тероризму. З 2014-го спецслужба розслідувала 16 643 за цими статтями і повідомила про підозру 3484 особам.