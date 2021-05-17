Домашній арешт у нічний час – суд пом’якшив запобіжний захід ветерану, якого підозрюють у перевищенні самозахисту

Тернопільський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід ветерану бойових дій Андрію Пекельному, який, за свідченнями, для самооборони і з метою захисту від нападу на свій будинок, смертельно поранив одного з чоловіків.

«В апеляційній скарзі захисник підозрюваного просив дану ухвалу скасувати та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про застосування до Андрія П. запобіжних заходів. Зазначив, що його підзахисний є особою молодого віку, учасник АТО і боронив незалежність України, позитивно характеризується за місцем проживання, утримує матір і брата, які є інвалідами. Заслухавши суддю-доповідача, підозрюваного Андрія П. та його захисника, прокурора, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід задовольнити частково і застосувати до Андрія П. домашній арешт у нічний час – із 22-ої до 7-ої години ранку», – йдеться в повідомленні на сайті суду.

Повідомляється, що підсудний має здати свій паспорт для виїзду за кордон і за першою вимогою з’являтись до слідчого, прокурора чи суду.

Про те, що захист оскаржуватиме запобіжний захід на більш м’який, раніше у коментарі Радіо Свобода заявляв адвокат Андрія Пекельного.

2 травня у селі Глещава на Тернопільщині учасник бойових дій на Донбасі смертельно поранив ножем одного з чоловіків, які, за свідченнями самого ветерана, вчинили напад на його будинок після того, як він зробив зауваження групі молодих людей в сільському клубі. Господар будинку сам викликав поліцію, яка повідомила йому про підозру в умисному вбивстві в ході перевищення меж необхідної оборони. Суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вважає передчасною та необґрунтованою підозру ветеранові.

Пізніше стало відомо про відкриття кримінального провадження і щодо осіб через порушення недоторканності житла.