Атовця, який смертельно поранив нападника, підозрюють у перевищенні самооборони – поліція

Жителя села Глещава, Тернопільська область, підозрюють у вбивстві в ході перевищення самооборони, повідомляє регіональна поліція.

За повідомленням, подія сталася близько опівночі 2 травня – 24-річний чоловік зробив зауваження групі молодих людей з іншого села в місцевому клубі.

«Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився. Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір’я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері», – описують у поліції.

За даними правоохоронців, у будинку разом із чоловіком була його мати. Він викликав поліцію і вийшов назовні з ножем.

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«Проте, коли почалася штовханина, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося летальним. Підозрюваний у скоєному зізнався», – йдеться в заяві.

Правоохоронці зазначають, що поранений відбіг на близько 300 метрів, він помер від втрати крові.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, підозрюваний був тверезим під час інциденту. Йому повідомили про підозру за статтею про «умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця».

Ця кваліфікація, в разі обвинувального вироку, передбачає до двох років виправних робіт або ув’язнення чи до трьох років умовного терміну.

Суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт.