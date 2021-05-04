Донеччина: цивільний загинув, підірвавшись на вибуховому предметі на кладовищі

Житель прифронтового селища Верхньоторецьке загинув через підрив на вибуховому предметі – про це повідомляє поліція Донецьої області 4 травня.

За повідомленням, вибух стався на кладовищі. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки.

«Попередньо встановлено, що чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі у селищі міського типу Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Під час робіт стався вибух, внаслідок якого чоловік отримав травми, несумісні з життям», – повідомляє регіональна поліція.

Відвідувачів кладовища евакуювали, поліцейські оточили район та встановлюють обставини події.

У лютому 2021 року внаслідок обстрілу бойовиків загинув цивільний житель Хутора Вільного, що на Луганщині.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.