Бойовики 9 разів за добу обстріляли позиції українських військових – штаб

Російські гібридні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню за добу 3 травня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї фіксували поблизу Водяного та Талаківки, з 82-міліметрових мінометів – в районі Широкиного та Лебединського.

«У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік наших позицій із стрілецької зброї. Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, українські військові вели вогонь у відповідь, внаслідок обстрілів ніхто з них не постраждав.

Також, згідно з повідомленням, із початку доби бойовики один раз відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів та протитанкових гранатометів у районі Авдіївки.

Тим часом незаконні збройні угруповання звинувачують Збройні сили України в обстрілі окупованих територій 3 травня.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.