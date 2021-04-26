Вибух у житловому будинку у Києві у 2020 році: прокуратура повідомила про підозру 5 працівникам «Київгазу»

П’ятьом особам АТ «Київгаз» повідомлено про підозру в зв’язку з вибухом у житловому будинку на Позняках у Києві у червні 2020 року. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

«Відповідно до висновку комплексної судової експертизи службові особи АТ «Київгаз» під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1, допустили порушення вимог ряду нормативно-правових актів, у тому числі «Правил безпеки систем газопостачання», «Кодексу газорозподільних систем» та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу. В результаті порушення вищезазначених норм законодавства 21.06.2020 відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 осіб та травмування 3 людей. Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн», – мовиться у повідомленні прокуратурі.

За результатами розслідування 26 квітня про підозру повідомлено першому заступнику голови правління АТ «Київгаз», трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці АТ «Київгаз». Їх підозрюють у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 272 КК України.

«Одночасно вказаним особам вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний засіб контролю. Крім того, вживаються заходи до заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають», – мовиться у повідомленні.

21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. П’ятеро людей загинули. Попередньою причиною називали вибух газоповітряної суміші.