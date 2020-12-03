Кличко розповів подробиці щодо надання допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв виконання столичною владою зобов’язань перед всіма постраждалими від вибуху влітку мешканцями будинку на вулиці Соломії Крушельницької мікрорайону Позняки.

«Я неодноразово говорив, місто виконає всі фінансові зобов’язання, що взяло перед постраждалими від вибуху в будинку на Позняках, де 40 родин залишилися без даху над головою. Зазначу, допомогу на облаштування нового житла ми можемо виплачувати тільки після того, як люди це житло отримають, оформлять право власності на нього та відмовляться від житла в зруйнованому будинку. Квартири, нагадаю, надає Офіс президента», – сказав Кличко.

За його словами, двом родинам, що отримали житло, місто вже виплатило фінансову допомогу на його ремонт та облаштування. Ще одна постраждала отримала документи на право власності і до кінця року отримає кошти від міста. Шість сімей, що вже мають документи на житло, – у процесі отримання фінансової допомоги. Сім родин завершують оформлення документів на право власності на житло. І після цього також отримають фінансову допомогу від міста.

Читайте також: У будинку на Позняках, де в червні стався вибух, виявили арсенал зброї – КМДА

«Кошти виділили з бюджету столиці для допомоги усім постраждалим мешканцям. І ці гроші нікуди не подінуться. Їх видаватимуть родинам після отримання документів на право власності на житло і наступного року», – наголосив Кличко.

Він нагадав, що одразу після трагедії місто виплатило матеріальну допомогу мешканцям від 50 до 100 тисяч гривень.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. П’ятеро людей загинули. Попередньою причиною називають вибух газоповітряної суміші. Столична влада заявляла, що повністю роботи з демонтажу конструкцій будинку планують завершити до кінця поточного року.