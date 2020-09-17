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17 вересня 2020, Київ 16:07
Новини | Події

Демонтувати конструкції постраждалого від вибуху будинку на Позняках мають до кінця року – КМДА

Через вибух у житловому будинку в Києві загинули 5 людей

У Київміськадміністрації повідомили, що на сьогодні розроблений робочий проєкт демонтажу будинку на Позняках у Києві, де 21 червня стався вибух і було зруйновано один із під’їздів.

«У першу чергу, буде змонтована металева конструкція для підтримки аварійних конструкцій, що загрожують обваленням. Після закріплення аварійних конструкцій буде забезпечена можливість винесення речей мешканців постраждалих квартир працівниками рятувальної служби», – розповів заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

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За його словами, в повному обсязі роботи з демонтажу конструкцій будинку планують завершити до кінця поточного року.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. П’ятеро людей загинули. Попередньою причиною називають вибух газоповітряної суміші.

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