Кличко уточнив розміри допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках

Міська влада ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух, і визначила розміри персональних виплат, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Усі постраждалі родини отримають по 50 тисяч гривень. Тим, хто отримав тяжкі травми, виділять по 80 тисяч. Мешканцям із ушкодженнями середньої важкості виплатимо по 70 тисяч гривень. Ті ж, у кого легкі травми, отримають по 60 тисяч. А люди, які втратили близьких, отримають по 100 тисяч гривень за кожного загиблого. Я підписав відповідне розпорядження і найближчим часом люди отримають ці кошти», – повідомив Віталій Кличко.

Раніше Кличко вже заявляв, що столична влада готова виділити з міського бюджету 30 мільйонів гривень людям, які втратили житло через вибух на Позняках.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. П’ятеро людей загинули. 23 червня пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в Києві були завершені. Попередньою причиною називають вибух газоповітряної суміші.