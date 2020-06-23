МВС: пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в Києві завершені

Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в житловому будинку в Києві завершені, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Cтаном на 14 годину 23 червня пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху у житловому будинку по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 у столиці завершено. Всього підрозділами ДСНС вилучено з під завалів тіла п’яти загиблих осіб. За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає», – йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що подальше планування і розбір зруйнованого під’їзду будуть організовані Київською міською державною адміністрацією.

Вибух у десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва стався вранці 21 червня. Попередньою причиною називають вибух газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого і восьмого поверхів.