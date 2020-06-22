Київ готовий виплатити 30 мільйонів гривень на житло мешканцям зруйнованого будинку – Кличко

Київська влада готова виділити з міського бюджету 30 мільйонів гривень людям, які втратили житло через вибух на столичних Позняках, повідомив мер міста Віталій Кличко. Про це він сказав на онлайн-брифінгу 22 червня.

За словами мера, на місці вибуху будинку й досі працюють рятувальники, які розбирають завали і шукають людей, які можуть бути під ними.

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«На всіх поверхах будівлі встановили укріплюючі балки, аби будинок не обвалився. Також фахівці обстежують сусідні будинки, щоб визначити, в якому вони стані і чи безпечні для проживання», – повідомив він.​

Кличко додав, що вранці був на нараді в Кабінеті міністрів і запропонував варіант допомоги постраждалим мешканцям.​

«Половину коштів на житло для них може надати місто, половину – уряд. Прем’єр-міністр підтримав таку пропозицію. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 мільйонів гривень для вирішення житлових проблем людей, у будинку яких стався вибух. Прем’єр-міністр пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави», – сказав міський голова.

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Він повідомив, що 56 жителів із постраждалого будинку живуть в інтернаті на Харьковському шосе, частина переночувала в родичів та знайомих. Мешканці, які є працівниками «Укрзалізниці», отримали номери в готелях з фонду перевізника.

«Місто цього тижня надасть матеріальну допомогу постраждалим жителям міста і родичам загиблих», – пообіцяв Кличко.

22 червня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що після вибуху в житловому будинку в Києві залишається невідомою доля двох людей, повідомило.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. Щонайменше три людини загинули.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії: вибух газу та вибуховий пристрій.