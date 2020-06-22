Київська влада зобов’яже підприємців забезпечити ІФА-тестування своїх працівників – Кличко

Міська влада Києва зобов’яже власників закладів харчування забезпечити своїх працівників регулярним тестуванням на антитіла проти коронавірусу SARS-CoV-2, повідомив мер столиці Віталій Кличко 22 червня.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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Кличко заявив, що Київ збільшить кількість тестувань на COVID-19, оскільки «все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу та запаленням легень».

«Хочу повідомити, що штаб із надзвичайних ситуацій міста прийняв сьогодні рішення про те, що власники та керівники торговельних мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами. Це тести, що визначають наявність в організмі антитіл до вірусу», – сказав він.

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Як пояснив мер, тести методом імуно-ферментного аналізу працівникам треба буде робити раз на місяць. Він обґрунтував таке рішення тим, що працівники сфери громадського харчування та побутового обслуговування працюють з великою кількістю відвідувачів, отже, ймовірність інфікування коронавірусом вище.

За словами Кличка, за добу в Києві виявили 43 нових хворих з коронавірусною хворобою COVID-19, з них шістьох госпіталізували. Загальна кількість випадків захворювання в столиції сягнула 4 368.