За добу в Збройних силах України зафіксували три нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Таким чином на ранок 22 червня на коронавірусну хворобу хворіють 143 спіробітника ЗСУ. За час пандемії від неї померли п’ятеро військовослужбовців.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 420 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 14 осіб. З них три військовослужбовці перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби (Рівненська область – одна особа та Житомирська – дві особи). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – повідомляють Медсили.

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Загалом в Україні за попередню добу виявили 681 хворого на COVID-19, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ 22 червня.

Загалом в Україні зафіксували 37 241 випадок хвороби. Одужали вже 16 642 людини, 1012 пацієнтів померли.