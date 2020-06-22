Ситуація в зоні ООС: сім обстрілів зранку, один військовий поранений

З початку доби 22 червня гібридні російські війська сім разів обстріляли позиції українських військових, один з них отримав поранення, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Хутора Вільний тричі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також міномети 120-го калібру противник застосував біля Новотошківського, Оріхового та Голубівського. Крім того, оборонні укріплення наших військовослужбовців неподалік Попасної ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів», – йдеться у ранковому зведенні.

При цьому за попередню добу штаб зафіксував 10 обстрілів з боку бойовиків, в тому числі із застосуванням мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема обстрілів зазнали позиції українських військових поруч із Кримським, Залізним, Шумами, Новотошківським, Авдіївкою та Старогнатівкою.

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Також учора один український військовий отримав поранення.

Незаконне збройне угруповання «ДНР», своєю чергою, звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої ним території 21 червня. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв не робило.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.