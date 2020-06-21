Один український військовий поранений на Донбасі 21 червня – ООС

Один український військовий поранений на Донбасі 21 червня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили вісім разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українська армія вночі та зранку випустила близько 90 боєприпасів. Бойовики «ЛНР» звинувачують Збройні сили в обстрілі Золотого-5 та Сентянівки (раніше Фрунзе).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.