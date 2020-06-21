ООС: бойовики вчора стріляли 28 разів, зранку – чотири рази, один військовий поранений

З початку поточної доби штаб Операції об’єднаних сил зафіксував чотири обстріли з боку гібридних російських сил: в районі Шумів, Залізного (із використанням мінометів) та Кримського – із застосуванням мінометів та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

За попередню добу, за даними штабу, бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі.

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Наперередодні вже стало відомо, що троє українських військових внаслідок цього отримали поранення.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 міліметри і 122 міліметри, 120-ти та 82-міліметрових мінометів, а також некерованих авіаційних ракет, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили їх припинити свої агресивні дії», – йдеться в повідомленні.

Згідно зі зведенням, в районі оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстріли фіксували неподалік Хутора Вільного, Новоолександрівки, Шумів, Троїцького, Золотого-4, Оріхового, Попасної, Новозванівки, Луганського, Новотошківського, Кримського та Залізного.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри на підступах до Авдіївки і Широкиного. Декілька разів із цілого спектру піхотного озброєння противник обстрілював наші опорні пункти неподалік Павлополя. Також біля цього населеного пункту загарбники застосували некеровані авіаційні ракети С-8», – повідомляє штаб.

Незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР», своєю чергою, звинувачують Збройні сили України в обстрілі окупованих ними територій 20 червня.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей (цивільних і комбатантів).