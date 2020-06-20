Бойовики блокують рух через КПВВ на Донбасі – ДПСУ

Бойовики на Донбасі відмовляють пропускати людей на КПВВ на лінії розведення. Про це повідомив начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк.

За його словами, від 10 червня, за рішенням командувача ООС, два КПВВ було відкрито – це «Станиця Луганська» в Луганській області і «Мар’їнка» в Донецькій області. За цей період із КПВВ «Мар’їнка» бойовики пропустили 26 людей (від початку карантину). А з КПВВ «Станиця Луганська» – 644 особи.

Лисюк додав, що відмову пропускати громадян бойовики пояснюють карантинними заходами.

Представник ДПСУ зазначив, що на КПВВ «Станиця Луганська» людей пропускають лише два дні на тиждень – у середу та суботу, за узгодженими списками.

«Якщо у цих списках громадян немає, то навіть з гуманітарною метою – на похорони, на лікування, провідати рідних, пропуск не здійснюється», – зауважив Лисюк.

З 10 червня на КПВВ «Станиця Луганська» та «Мар’їнка» частково відновився пропуск громадян – щоденно з 11:00 до 14:00. З першого ж дня відновлення руху українська влада заявляла про його блокування з боку російських гібридних сил.

З 22 березня через карантинні заходи рух на КПВВ був обмежений.

У Донецькій області діючими є чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». Також на лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є пішохідним.