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Отчего растет напряжение в шахтерской среде в ОРЛО? Что думают украинцы об оккупированных территориях Донбасса? И как горловчанин создает детский киножурнал, который уже знают в Европе? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Плохие новости для боевиков

Спрос на уголь, который добывают на оккупированной части Донбасса и незаконно вывозят в Россию, падает из-за пандемии коронавируса. Это очень плохие новости для боевиков и россиян, которые их финансируют. Об этом говорится в расследовании американского издания «The Washington Post».

Как отмечает издание, этот коллапс ставит под угрозу прибыль предприятий, которые захватили боевики на Востоке Украины. По разным оценкам, речь идет о ежегодных поступлениях от одного до трех миллиардов долларов США. Эти средства должны были бы компенсировать расходы, которые Москва тратит на поддержку группировок «Л/ДНР».

Падение доходов уже привело к недовольству работников шахт, которое нарастало и до того из-за низких зарплат и плохих условий труда.

«Свои украли у своих»

Блогер Иван Тищенко в колонке на сайте «Трибун» также пишет о том, что забастовки на шахтах в ОРЛО происходит из-за отсутствия денег у оккупантов. В результате, с помощью реструктуризации, а фактически закрытия шахт, власти «ЛНР» пытались списать долги по зарплатам.

Как утверждает блогер, схема следующая: задолженность формально остается на старых собственниках, которые самоликвидируются, а шахтеры остаются без заработанных денег, то есть помимо наворованного угля, хищения решили компенсировать также за счет заработного фонда горняков, который составляет порядка 8 млрд. рублей.

Причем, как отмечает Тищенко, несмотря на широкую огласку в СМИ, решить проблему за счет России не получается, так как судя по всему «свои украли у своих». Минэкономразвития России через банки Южной Осетии рассчитывалось с группировкой «ЛНР» в полном объеме, а значит деньги шахтеров были украдены уже на месте. Следовательно Москва второй раз точно платить не будет. В данной ситуации местные власти теперь могут только выделять шахтерам разовые подачки в 10–15% от зарплаты за прошлые месяцы какого-либо года и – все.

Отрезать нельзя оставить

В украинском обществе нет консенсуса относительно того, как решать проблему Донбасса. Но большинство видит будущее оккупированной территории в составе Украины. Сторонники отделения ОРДЛО – в меньшинстве. Об этом пишет «Украинская правда».

При этом, как отмечает интернет-издание, в дальнейшем процент тех, кто выступает за отсоединение захваченных районов, будет расти. По данным социологической группы «Рейтинг» за последние полгода стало больше тех, кто хочет отрезать захваченную территорию на 3-4%. Если так пойдет и дальше, то уже через три года доля украинцев, готовых отказаться от ОРДЛО, может составить 25- 35%.

Как пишет сайт, скорее всего Кремль останется верным своей нынешней тактике: поддерживая войну в полугорячем состоянии. Беспросветное отсутствие сдвигов в переговорном процессе и ежедневные новости об обстрелах будут усиливать в Украине массовый информационный стресс. Это будет способствовать популяризации мысли, что от захваченных районов нужно отказаться. В будущем такая позиция может объединить многих украинцев с различными политическими взглядами и электоральными предпочтениями.

Информационный фронт

Поездки украинских делегаций в Берлин (2 июня), Минск (11 июня) и Париж (12 июня) очень встревожили Россию. Настолько, что после Минска россияне попытались сорвать визит украинских переговорщиков во Францию. Об этом пишет сайт «Хвиля».

По данным интернет-издания, вечером 11 июня готовился вброс через украинские СМИ о том, что члены украинской делегации якобы заразились коронавирусом. Это дало бы французам формальный повод отменить встречи. Однако этот вброс не сумели вовремя организовать, и он появился только 12 июня, когда основную часть программы в Париже представители украинской делегации уже выполнили.

Отмечается, что россияне не могли не отметить тот факт, что и в Берлине, и в Париже украинские делегации были первыми после ослабления карантина. Также очень показательно, что упомянутый вброс был направлен чётко против вице-премьера Резникова и советника президента Руслана Демченко. Таким способом россияне подчеркнули, что их беспокоит то, что Украина в переговорах с Германией и Францией делает акцент на компоненте безопасности.

Веселые истории экран покажет наш…

«Ералаш» по-украински – так создатели называют юмористический киножурнал «Байки». За шесть лет существования проекта съемки провели в 32 городах страны. А сейчас команда журнала покоряет мир. Об этом пишет сайт «Свои.City».

Как пишет интернет-издание, популярный проект зародился в индустриальной Горловке. Продюсер и режиссер киножурнала Александр Молодцов родом из этого шахтерского города. В кинематограф он попал по воле случая: хотел увидеть на больших экранах свою дочь.

По словам Молодцова, оказалось, что участвовать в съемках можно было только в Киеве. Это стоило огромных сил и финансовых вложений, поэтому он взял инициативу в свои руки. Заручившись поддержкой специалистов, Александр стал изучать, как снимали «Ералаш», чтобы создать подобный контент, но в Украине. Первые серии киножурнала отсняли в Горловке. Однако война заставила Молодцова уехать из родного города и сейчас он живет в Ровно.

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